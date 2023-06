Il Papa sarà dimesso oggi

Il capitale in una forma o nell'altrasempre necessario. (Mahatma Gandhi). Frasi sui soldi che non fanno la felicità. Lo si dice sempre, ma quanto c'è di vero in questa frase In effetti, la ...Capricorno : La Luna vifavorevole per quanto riguarda i rapporti. Sul lavoro adottate il ... 1955 - IlPio XII scomunica il presidente argentino Juan Peron . 1911 - Nasce IBM : In principio ...anche un impegno economico In questi giorni si parla di cento milioni di debiti per Forza Italia. Berlusconi aveva delle fideiussioni. I figli se ne faranno carico Spero di sì, ritengo non ...

Il Papa sarà dimesso domani mattina dal Gemelli. Disposto intanto il rientro di Gaenswein a Friburgo RaiNews