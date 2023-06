Il Papa dimesso dopo 9 giorni di ricovero

"Sono ancora vivo". Queste le prime parole delappenadal Gemelli dopo quasi dieci giorni di ricovero a seguito di un'operazione all' addome . Francesco, a cui non fa difetto l'ironia, ci ha preso gusto a commentare così le sue uscite ...Francesco operato per un laparocele: cos'è, cause, sintomi e intervento (in anestesia totale)Francescotra gli applausiFrancesco è uscito dall'ingresso principale del ...Sono queste le prime parole diFrancesco quando verso le 8,45 vienedal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il Pontefice era stato ricoverato il 7 giugno per un ...

Papa Francesco è stato Papa Francesco dimesso, il medico: “Sarà più forte” "Il Papa ha confermato tutti i viaggi anzi li potrà affrontare meglio di prima, non avrà più i disagi dei disturbi di prima, sarà un Papa più forte. Lui alla ...