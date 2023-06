Il papà del piccolo Manuel travolto dal Suv | Strappato da ' sto mondo infame Il Moige | chiudere il canale dei TheBorderline

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 16 giugno 2023) Correvano "come matti": da «due giorni». La Lamborghini ha preso la Smart e "l'ha trascinata" per metri. E hanno continuato a girare video nonostante l'incidente. Casalpalocco non si dà pace dopo l’incidente in cui è morto iled il coro è unanime: la colpa è tutta di quei quattro ragazzi che erano sull a Lamborghini tanto che ilchiede che venga chiuso il loroYoutube...