Il Papa a Santa Maria Maggiore | ' sto bene | sto bene'

(Di venerdì 16 giugno 2023) Visibilmente provato e stanco ma sorridente e disponibile con i fedeli che gli si sono avvicinati per salutarlo e chiedergli come stesse. "Sto, sto", ha rispostoFrancesco che, come ...

...si è voluto recare nella basilica diMaria Maggiore per pregare davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani. Prima di salire sulla sua Fiat 500 bianca per dirigersi all'Esquilino, ilè ...Prima di entrare in chiesa ha salutato i turisti che erano davanti aMaria Maggiore. Come sta 'Ilsta bene, l'avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo ...

"Il Papa sta bene" "Il Papa sta bene, l'avete visto, ci avete parlato, deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il ...