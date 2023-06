Il nuovo Napoli | Kim parte | dubbio Osimhen Idee Koopmeiners | Scalvini e David

Ilha completato il riscatto del cartellino con il Verona, pagando 12 milioni, dopo i 2,5 di prestito. Il centravanti dunque ha firmato uncontratto fino al 2026 con opzione al 2027 per ...... che sul suo profilo Twitter ha scritto: 'Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudi Garcia sarà ilallenatore delIl casting panchina di Aurelio De Laurentiis é giunto alla conclusione: ilha scelto Rudi Garcia comeallenatore. Contratto biennale. Superato in volata Christophe Galtier, che necessitava ancora di alcuni giorni per liberarsi dal PSG. Un incastro rallentato ...

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli: l'annuncio ufficiale Corriere dello Sport

Il Napoli è pronto ad affrontare una nuova stagione di Serie A, con il compito di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. E per farlo, la società partenopea ha scelto Rudi Garcia come nuovo ...È arrivata l'ufficialità che tutti i tifosi del Napoli attendevano: Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore dei Campioni d'Italia.