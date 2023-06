Il Museo del Sannio ha 150 anni | nelle epigrafi dei nobili longobardi i segni del glorioso passato di Benevento

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Ledei principi e della nobiltà longobarda presenti arappresentano un patrimonio straordinariamente importante perché testimonia unassolutamenteper la città. Il Principato beneventano comprendeva in origine anche il territorio salernitano e, a partire dalla fine dell’Ottavo secolo, da Arechi in avanti, conosce una stagione di scritturaca che non ha eguali anche in altri parti d’Europa. Il patrimonio, purtroppo dimidiato a causa dei bombardamenti del 1943, ci consente comunque di leggere, soprattutto negli epitaffi dei principi, tutto il loro tessuto culturale”. Lo ha detto la professoressa Chiara M. Lambert, docente di Archeologia Cristiana a Medievale presso l’Università di Salerno, intervenendo all’auditorium deldel ...