Il mondo dello sport è scioccato | dramma assurdo | “Ho pensato al suicidio”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Le dichiarazioni del campione hannol’intero: “Hoal”. La questione della salute mentale sta iniziando ad avere sempre maggiore rilevanza all’interno della società odierna ed in particolare modo sta salendo alla ribalta anche nel. Basti pensare al caso della ginnasta Simone Biles che ha fatto parlare di sé proprio a causa dei propri problemi psicologici dettati dallo stress e dalla pressione a cui gli atleti sono sottoposti all’interno della società odierna. Spesso il “fantasma” della depressione non è riconoscibile dall’esterno e delle persone che ci sembrano apparentemente inscalfibili in realtà portano sulle loro spalle questo farpesantissimo. È ...

...nuova dimensionestreaming, quando sei dal vivo tutto torna ad avere un senso, vediamo che ci segue anche una generazione giovanissima, con la quale abbiamo in comune la scoperta di un...... e della necessità di tutelare il lavoro e un made in Italy che ilci invidia". Informazioni ...il Consiglio Comunale di Savona per l'approvazione della mozione sulla dichiarazionestato di ......deciso di cristallizzare quest'ondata di affetto nei confrontistatista, imprenditore, leader politico e presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di sé in tutto il...

Funerali Silvio Berlusconi, i volti di Mediaset e del mondo dello spettacolo presenti Sky Tg24

Si aggiorna la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Avvicendamento al terzo posto, con Ellison che supera Bezos.Bovisio Masciago (MB) – Gran pienone sabato 3 giugno al Teatro La Campanella di Bovisio Masciago in provincia di Monza e Brianza, con il pubblico che ha ricolmato l’ampia platea della struttura che ha ...