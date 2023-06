Il mondo a tinte forti dell’Espressionismo di Claudio De Gregorio | quando il colore diventa protagonista

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’universo creativo di ciascun artista si adegua, o sarebbe meglio dire si asseconda, alla personalità espressiva spesso persino discostante da ciò che traspare nella quotidianità; questo perché la creatività sceglie una strada a sé stante, va oltre tutta quella patina di autocontrollo che è necessario mettere in campo nell’affrontare la vita. Ecco dunque che l’arte diviene mezzo per esprimere la propria reale essenza, quella reale sostanza interiore nascosta ma, in virtù del gesto plastico, in grado di trovare il proprio canale comunicativo che racconta molto di più di quanto le parole non riescano a raccontare. Ildi oggi trova nella vivacità cromatica il suo linguaggio prediletto affidando ai colori il compito di spiegare, interpretare e mettere in evidenza dettagli, sensazioni ed emozioni dei personaggi e dei luoghi che di volta in volta sceglie di ...