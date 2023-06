Il miglior allenatore | Luciano Spalletti

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il finale di stagione in Serie A è stato talmente anticlimatico che forse si è parlato troppo poco del fatto che, dopo una vittoria rincorsa per un’intera carriera, abbia deciso di lasciare il Napoli per ragioni ancora poco chiare. Lui ha detto di essere stanco, di voler stare un po’ con la figlia, De Laurentiis che voleva un anno sabbatico. Da fuori sembra che si siano accordati su una versione comune, ma chissà. Di certo è un peccato che la storia più grande uscita fuori da questo campionato, direi la più grande degli ultimi anni, non abbia un finale intellegibile o comunque sia troppo criptico per noi comuni mortali che leggiamo le notizie sui giornali. Le storie costituiscono la forza dei campionati, la ragione per cui vale la pena guardarli, e in Serie A mi sembra che questo si faccia ancora fatica a capirlo. In ogni caso è vero ...