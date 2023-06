Il Leicester torna a parlare italiano | il nuovo allenatore è Enzo Maresca

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ilsi affida nuovamente ad un tecnicoper poter riemergere dalla Championship. Le Foxes, incredibilmente retrocesse a sette anni di distanza da uno storico successo in Premier League con Claudio Ranieri in panchina, hanno deciso di mettersi nelle mani diper un pronto ritorno in massima serie. Il quarantatreenne nato a Pontecagnano, in provincia di Salerno, sarà dunque chiamato a un difficile compito nella sua seconda esperienza dadi una prima squadra. Il suo debutto fu nel 2021/22 con il Parma, ma durò lo spazio di quattro mesi, con i crociati che lo esonerarono mentre stazionavano al quattordicesimo posto. Esperienza che non ha intaccato la sua reputazione: dopo aver iniziato subito dopo il ritiro come vicead Ascoli, nel ...

