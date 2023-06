Il governo incapace di anticipare le modifiche al Pnrr

Leggi su lanotiziagiornale

Termina oggi la missione dei tecnici della Commissione Ue, a Roma da lunedì scorso per valutare lo stato di avanzamento del. Dopo l'incontro fra la direttrice generale della task force, Céline Gauer, e il ministro delle Politiche Europee, Raffaele Fitto, che si è tenuto martedì, la verifica è entrata nel vivo con l'analisi dettagliata dei diversi progetti, in vista dello sblocco della terza rata. Gli uomini di Bruxelles si sono confrontati con i tecnici dell'unità di missione presso il ministero delle Politiche Europee, e ai lavori stanno partecipando anche i tecnici dei ministeri coinvolti, in particolare Infrastrutture, Ambiente, Istruzione, Sanità, Made in Italy.