Il festival internazionale dei cori LGBTQ+ arriva in Italia | intervista al direttore Nicola Mainardi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Life&People.it Giugno è il mese dedicato al Pride e nelle principali cittàne sono stati organizzati eventi e manifestazioni per ricordare e celebrare l’orgoglio LGBT. E’to per la prima volta inVarious Voices, il principaledeiospite della città di Bologna. Partito lo scorso mercoledì 14 giugno animerà e colorerà con le tinte arcobaleno la città emiliana fino a domenica 18 giugno. Ilartisticoci ha svelato il dietro le quinte delraccontandoci le emozioni che si vivono e gli appuntamenti più significativi della kermesse. Various Voicesin, quali le emozioni ...

Durante la prima giornata del WMF - We Make Future , fierasull'innovazione tecnologica e digitale, si è parlato tanto di intelligenze artificiali , robotica, relazioni umane e prospettive future condivise tra uomo e macchina, volte ......(con salmone) e "Pollo & Spice" sono le tre top bowl che I Love Poke dedica al RDS Summer... infatti, il grande palco su cui si esibiranno live oltre 40 artisti di fama, per ...... Guido Saracco, intervenendo all'evento 'Il ruolo delle università nel rilancio del Paese' promosso dalla Fierasull'Innovazione Tecnologica e Digitale in programma in ...

Schio. A 18 anni Lorenzo Busin riceve il premio al 'Festival internazionale dell'Economia' di Torino altovicentinonline.it

Nuovo appuntamento con la 60esima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia: Emanuele Arciuli sale sul palco per una serata all'insegna della musica. Duckworth: da ‘The Time ...Firenze, 16 giugno 2023 - Serata inaugurale al Florence Dance Festival 2023 con il pluripremiato Virgilio Sieni, danzatore e coreografo, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzi ...