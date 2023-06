Il ds del Bologna Sartori | ‘Per Arnautovic c’era il Milan | ora…’

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra le persone più dispiaciute per l’addio di Maldini e Massara alc’è sicuramente Arnautovi?. L’attaccante...

entra nell'ultimo giro di lancette sul 91 - 86. Baron tiene in vita Milano con la tripla- 2. Belinelli va in lunetta a 9" e fa 2/2. Sipario. A BREVE SERVIZIO COMPLETO Leggi i commenti ...Un 16enne si trova ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di... Secondo quanto riportato da Il RestoCarlino, il giovane stava partecipando come animatore a un ...Estratto da repubblica.it volto stilizzato di benito mussolini davanti a un'azienda a Calderara di Reno Il profilo stilizzatoduce, con la scritta 'italiano vero', esposto nell'area di un'azienda tramite un impianto pubblicitario rivolto verso ...

Kim saluta il Napoli, torna di moda Lucumi del Bologna Corriere dello Sport

Orsolini, sul giocatore del Bologna oltre alla Lazio si inserisce anche il Fenerbahce che prova ad anticipare le altre squadre Tra i vari nomi inseriti sul taccuino della Lazio c’è anche Orsolini, il ...Tra le persone più dispiaciute per l’addio di Maldini e Massara al Milan c’è sicuramente Arnautovic. L’attaccante austriaco del Bologna era un obiettivo concreto della vecchia dirigenza rossonera, la ...