Il destino di Pamela Camassa all’Isola dei Famosi può ancora cambiare | sorpresa per Marco Mazzoli | la semifinale

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella prima serata di oggi, venerdì 16 giugno 2023, andrà in onda in via eccezionale una nuova puntata dell’Isola dei. Il reality condotto da Ilary Blasi sarebbe dovuto andare in onda lo scorso lunedì, ma la morte di Silvio Berlusconi ha interrotto tutte le trasmissioni e rivoluzionato definitivamente i palinsesti. Isola dei, le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.