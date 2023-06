Il cosiddetto “avviso di arresto” è una gran riforma Ecco perché

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il 23 febbraio 2010 il gip di Roma ordinò la custodia cautelare per Silvio Scaglia, ormai da tre anni non più manager di Fastweb, con l’accusa di “associazione a delinquere finaliz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti