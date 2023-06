Il Collegio | il clamoroso annuncio di una discussa ex protagonista | “Sono stata presa nell’Accademia di Rocco Siffedi”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Maria Sofia Federico,exde Il, ha rilasciato nelle ultime ore unimportante che ha fatto in poco tempo mormorare il web. Dopo Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne, anche la giovane attivista ha voluto entrare a far parte del discusso mondo professionale del pOrno. A detta sua, ciancora tanti pregiudizi rispetto a questo lavoro e attraverso la sua immagine vorrebbe sdoganarli tutti. La Federico ha scelto l’accademia diSiffredi per intraprendere questo percorso. L’, sulla sua pagina social, felice di esserescelta come allieva: Adesso è ufficiale e lo posso dire. Mi hannoalla Siffredi Academy e non vedo l’ora di partecipare a questa splendida iniziativa. Lo ...