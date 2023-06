Il Cav oltre l’Italia | un centrodestra unito via da seguire anche in Europa

(Di venerdì 16 giugno 2023) Attraverso il suo impareggiabile carisma, l’invidiabile senso dell’umorismo, il raro senso degli affari e l’indiscutibile leadership politica, Silvio Berlusconi ha segnato la vita degli italiani e non solo. Era un grande statista, una figura unica sulla scena mondiale, un creatore e un costruttore, un visionario, un innovatore nei media, nella politica e nello sport e sicuramente un’influenza imponente per molti che circondano il mondo degli affari e della politica. Eredità liberale e conservatrice I miei primi ricordi del Cavaliere risalgono a un’età molto giovane, legati all’influenza che il suo impero mediatico ha avuto nella mia città natale in Albania. Quando sono entrato nel mondo della finanza e della politica, le idee e le politiche di Berlusconi sono diventate per me un punto di riferimento considerevole. Proveniente da un Paese e da una famiglia che avevano sofferto ...

