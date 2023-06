Il buffo post di Aurora Ramazzotti sulla routine di Cesare che ogni genitore può capire

(Di venerdì 16 giugno 2023), proprio in queste ore, ha pubblicato unsu Instagram in cui ha elencato tutte le fasi dellaquotidiana del piccoloAugusto, nato il 30 marzo 2023 dalla relazione con il compagno Goffredo Cerza. L’influencer, negli ultimi mesi, ha condiviso numerosi dettagli della sua vita da mamma e, nella giornata di ieri, 15 giugno 2023, ha voluto ritagliare uno spazio per descriverepassaggio della sua giornata. “07:00, risveglio sorridente, 07:30 music session con sgambettamenti e discutibili danze” si legge nelle prime righe delpubblicato dalla creator che, come al solito, ci regala qualche risata: “08:30 la mamma convinta che sia un bambino prodigio si cimenta in giochi sensoriali per stimolarlo, rinc*glionendolo con vocine di ...

... ci pensano le iniziative satellite, con in testa quest'anno ilcaos della seconda edizione ... "Alcuni colleghi in fiera dicevano che l'attenzione sta ritornando sui blue chipwar, più ...Informazioni sull'autore delRedazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cultura e Spettacoli Savona Savona, Opera Giocosa:'Match", un duello tra campioni seriamente ......proprio in quanto legato a un franchise ma per Pedro Pascal che ha vissuto le atmosfere... Nell'attesa potete recuperare gli episodi di The Last of Us su NOW e ridere un po' delnome con il ...

Il buffo post di Aurora Ramazzotti sulla routine di Cesare che ogni ... GravidanzaOnLine.it

L’esterno del Cagliari potrebbe cambiare nuovamente squadra dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri. Raoul Bellanova al momento torna al Cagliari dopo l’anno di prestito all’Inter: i nerazzur ...Super Weekend con Sky Sport, la finale di Champions 2023 e MotoGP dal Mugello, Non prendete impegni per le prossime ore, vi aspetta il super weekend di Sky! Siamo entrati nel vivo di un sabato che ci ...