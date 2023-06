Il Bitcoin sale con la presentazione da parte di BlackRock di un ETF basato sulla criptovaluta

In questo momento, il Dow Jones guadagna 359,55 punti (+1,06%), lo S&P 500di 37,33 punti (+0,...in lieve rialzo (+0,25%) a 25.000 dollari. Oro in rialzo di 2,50 dollari, lo 0,13%, per una ...In questo momento, il Dow Jones perde 153,66 punti ( - 0,45%), lo S&P 500di 4,50 punti (+0,10%...in rialzo dello 0,38% a 25.958 dollari. AAA - Pca 14 - 06 - 23 19:48:32 (0638) 5 NNNNIn questo momento, il Dow Jones guadagna 195,18 punti (+0,57%), lo S&P 500di 34,73 punti (+0,... Ilcede lo 0,22% a 25.828 dollari. AAA - Pca 13 - 06 - 23 19:52:18 (0662) 5 NNNN

MicroStrategy: futuro dell'industria crypto e il Bitcoin Benzinga Italia

While it has become increasingly easy to buy Bitcoin in recent years—with everyone from Coinbase to PayPal to Robinhood offering it for sale—there is still no easy way to obtain it in the form of ...While it has become increasingly easy to buy Bitcoin in recent years—with everyone from Coinbase to PayPal to Robinhood offering it for sale—there is still no easy way to obtain it in the form of ...