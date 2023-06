Il 40% delle imprese fissa obiettivi ambientali ma solo il 15% secondo la scienza

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per gli investitori istituzionali il come valutare le azioni e i risultatiaziende rispetto ai targetche si sono date è sempre più centrale Tante parole, pochi fatti? Come valutare le azioni e i risultatiaziende rispetto agliclimatici da loro dichiarati? La questione non è di poco conto, calcolando la sempre maggiore importanza che riveste una tale valutazione per gli investitori istituzionali, che mirano a decarbonizzare i propri portafogli e a ridurre le emissioni di gas serra dell’economia reale. Sebbene infatti sempre più aziende fissinoclimatici, e tra questidi riduzioneemissioni basati sulla(Science-Based Target Initiatives), le probabilità di raggiungerli non è affatto ...