Iker Lecuona | obiettivo Donington | “Pronto per tornare in sella”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) Approfittare della lunga pausa della Superbike per rientrare il più velocemente possibile.di Team HRC vuoleinalla sua moto dopo essere caduto rovinosamente durante il quinto round andato in scena a Misano. In quel caso, infatti, lo spagnolo terminò sull’asfalto dopo essere entrato in contatto con la Barni di Danilo Petrucci. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook del centauro)“È stata una caduta inaspettata. Stavo percorrendo la curva normalmente, come ogni giro, e Danilo mi ha toccato. In mezzo secondo è finito a terra. Non è stata una caduta grossa ma il problema è stato che la moto ha iniziato a muoversi e mi ha colpito sulla gamba. In un primo momento sembrava che mi fossi strappato la metà del muscolo psoas ma i successivi test ...