(Di venerdì 16 giugno 2023) Un investimento mirato ma ad ampio raggio, che potrà variare da 5 a 45 milioni di euro, per un periodo di accompagnamento da 5 a 10 anni. E' il primo investimento del fondo Ambition Agri Agro ...

Capital Investissement è una Divisione del gruppo Crédit Agricole specializzata nell'accompagnamento di imprese di medie dimensioni (ETI) e di Pmi soprattutto nei settori vino, agroalimentare, ...Capital Investissement è una Divisione del gruppo Crédit Agricole specializzata nell'accompagnamento di imprese di medie dimensioni (ETI) e di Pmi soprattutto nei settori vino, agroalimentare, ...

Idia supporta Dammann Frères (gruppo illy) - Economia Agenzia ANSA

Un investimento mirato ma ad ampio raggio, che potrà variare da 5 a 45 milioni di euro, per un periodo di accompagnamento da 5 a 10 anni. (ANSA) ...TCL ha introdotto in India la sua nuova TV 4K QLED, la T6G, che offre una qualità dell’immagine elevata, un design elegante e diverse funzionalità smart come il sistema operativo Android TV 11, il Goo ...