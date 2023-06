(Di venerdì 16 giugno 2023) L’ex attaccante del Milan, Zlatan, attraverso un lungo post pubblicato sulla propria pagina Faceboook, ha volutore Mino, il suo agente scomparso il 30 aprile 2022: “È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato impossibile in possibile. Sono nato a Malmö. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Sono cresciuto a Milano e ha avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e mi sono divertito a Los Angeles. E poi finalmente ho trovato pace nella mia nuova terra natia a Milano“. “Mi haitu. E l’eredità che spero di lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan creati da me. Tutti quelli che hanno il cuore di un leone. Tutti quelli che hanno il fuoco ardente negli occhi. Tutti quelli che capiscono ...

Un match confarebbe sfracelli a livello mediatico e monetario, con gli sponsor che ... "Sembra Celebrity Deathmatch , per chi se lo", scrive un altro, inserendo la questione nel ...In molti hanno notato che il terzo gol di Leão nell'ultima partita contro il Verona, pochi minuti prima cheannunciasse il suo addio al calcio,un gol segnato nella stessa porta ......grande acquisto il cavaliere lo compie nel 2011 portando in rossonero uno Zlatandeluso ... Arrivato in rossonero nel 1987, dalle parti di Milano ci sidi lui solo per il Mundialito ...

Ibrahimovic ricorda Raiola: "Mi hai creato tu, adesso la corsa è finita" SPORTFACE.IT

Zlatan Ibrahimovic tentato da una proposta nella boxe: lo youtuber KSI lo invita a salire sul ring per la sua promotion Misfits Boxing. Le reazioni ...Zlatan Ibrahimovic ha recentemente salutato il Milan con un discorso ... Qui in questo stadio porto dentro tanti ricordi e tante emozioni. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato ...