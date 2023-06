Ibrahimovic | la dedica a Milano e a Raiola | «È la mia nuova patria Mino | la corsa è finita | ce l’abbiamo fatta»

(Di venerdì 16 giugno 2023) «È iniziato con un sogno. Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile». Comincia così il post Instagram di Zlatan, che a quasi due settimane dal suo addio a San Siro – e al calcio – torna a farsi sentire con i suoi fan. Una foto in bianco e nero dei suoi piedi, gli stessi con cui ha fatto sognare migliaia di tifosi, accompagnata da un breve recap della sua traiettoria sportiva e personale. «Sono nato a Malmo – scrive il campione svedese su Instagram -. Cresciuto ad Amsterdam. Diventato più saggio a Torino. Sono diventato un leone a Barcellona. Cresciuto ae ho avuto nuove prospettive a Parigi. Ho guadagnato resistenza a Manchester e divertito a Los Angeles». Infine, l’ultimo capitolo della sua carriera, quello a tinte rossonere, il più sentito di tutti. «E poi finalmente ho trovato pace nella mia...

Nel suo post pubblicato su Instagram,rivolge anche un pensiero a Mino Raiola , suo storico procuratore morto lo scorso anno: "Grazie di tutto. Mino, ce l'abbiamo fatta! La corsa è finita.Lo scrive Zlatan, che ha annunciato da poco il ritiro dal calcio giocato, sul suo profilo Facebook. 'Sono stato creato da te ( Raiola , ndr). E l'eredità che spero di lasciarmi alle ...Queste le parole dedicate al suo storico agente Raiola ( morto nell'aprile dell'anno scorso ) con cui Zlatanconclude un post da brividi pubblicato sul proprio profilo Instagram. Una ...

Ibrahimovic cita la Juve: emozionante post social con dedica a Raiola Tuttosport

Giannis Antetokounmpo oltre ad essere una stella del basket è anche un amante del calcio, in particolare dell'Arsenal e di Zlatan Ibrahimovic. In una vecchia conferenza prima di una sfida contro gli C ...Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Giannis Antetokoumpo ha pubblicato una foto con la maglia di Ibrahimovic - con dedica - regalata proprio dallo svedese. Questo il commento ...