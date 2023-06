I vantaggi e i benefici di avere uno Smartwatch | dallo sport allo stile di vita

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Solo di recente l’utilizzo degliha preso piede in tutto il mondo, nonostante i primi orologi digitali risalgano ai primi anni ’90. Questi dispositivi nascono principalmente come supporto alle attivitàive, per migliorare e tracciare la performanceiva, ma sono presto diventati un oggetto iconico, e soprattutto un accessorio imperdibile. Cos’è in effetti uno? Dalla sua definizione è un “orologio intelligente”, un dispositivo che possiamo considerare come l’unione tra un comune orologio e uno. Quindi, unoti da la possibilità di attingere a varie funzioni tipiche dello smartphone direttamente dal tuo polso! Difatti, collegando loal telefono tramite bluetooth è possibile accedere a tantissime ...