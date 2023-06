Leggi Anche Locus Festival 2003, suoni senza confini con protagonisti Herbie Hancock,e Robert Plant Il primo singolo A rompere il silenzio intorno a loro e per iniziare a scoprire le carte, pochi giorni prima dell'uscita ihanno pubblicato il primo brano estratto ...Nel calderone delle proposte c'è musica un po' per tutti i palati! Buon ascolto LA PLAYLIST LE PAGELLE BRANO PER BRANO- Voto 8,00 - Pezzo orchestrale epico che si dispiega in sette minuti. ...8 Scheda artista:TAGS Jonsi ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

I Sigur Ros tornano a sorpresa con un nuovo album TGCOM

Esce "Átta" con dieci nuove tracce del trio islandese. In contemporanea parte il tour europeo che li porterà per 4 date in Italia