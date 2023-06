I playoff dell' NBA sono una vera miniera d' oro per gli orologi

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Esistono pochi contesti in grado di rivaleggiare con i'NBA quando si tratta di indossarefuori dall'ordinario. In genere, sia a bordo campo sia nel tunnel, puoi aspettarti di ammirare un campionario di esemplari da polso in grado di sbalordire ogni collezionista e idi quest'annostati decisamente all'altezzaa situazione. Oltre che per le sneaker e la moda in genere, stiamo attraversando un periodo interessante anche per l'orologeria e gli ultimi due mesi di postseason di pallacanestro negli Stati Uniti hanno messo in evidenza i nuovi ed entusiasmanti moi di segnatempo amati dal mainstream o, almeno, la parte del "mainstream" che include Jimmy Butler, Jack Nicholson e chiunque altro sia disposto a sborsare 20.000 dollari per ...