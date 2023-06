I miei strani trent’anni da milanista di sinistra

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 16 giugno 2023) A quelli come me Silvio Berlusconi ha diviso l’anima in due. Parlo di un tipo particolare e diffuso: l’uomo ditifoso del Milan. Una condizione condivisa con migliaia e migliaia di consimili, gente a cui lui faceva girare le scatole a ogni tornata elettorale e che poi con lui saltavano e cantavano a ogni coppa levata al cielo. Una storia cominciata dal giudice fallimentare nel 1986 dopo i trionfi dell’era di Nereo Rocco, il paròn, e di Rivera. Al decennio tra gli anni Sessanta e Settanta (due scudetti, due coppe dei campioni, due coppe delle coppe, una coppa intercontinentale, tre coppe Italia) per il Milan era seguito un periodo lunghissimo in cui c’erano state più retrocessioni in serie B (due) che scudetti (uno, con gli ultimi lampi di Rivera e il genio tattico del Barone Liedholm). Il racconto inizia al suono della cavalcata delle valchirie e degli ...