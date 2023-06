I carabinieri catturano il latitante Pescatore del ‘clan 167’ di Arzano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno atteso un passo falso, sin dall’8 marzo scorso, quando si sottrasse ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea. Seguendo amici e parenti e monitorando il web ilo hanno trovato in una palazzina nel cuore di Giugliano in Campania. In manette, Davide, 43enne ritenuto elemento apicale del “clan 167” di. L’uomo è indiziato di estorsione aggravata dalle finalità mafiose, commessa insieme ad altre tre persone lo scorso marzo in un bar di. Quando idel nucleo investigativo hanno scoperto quale fosse l’abitazione dove si nascondeva hanno interrotto la circolazione e circondato lo stabile. Paralizzato il centro storico di ...