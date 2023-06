Huawei | ' critiche Ue basate su giudizi non obiettivi'

(Di venerdì 16 giugno 2023) "si oppone fermamente ed è in disaccordo con i commenti fatti dai rappresentanti della Commissione Europea. È evidente che questi non si basano su valutazioni verificate, trasparenti, obiettive ...

"Huawei si oppone fermamente ed è in disaccordo con i commenti fatti dai rappresentanti della Commissione Europea. È evidente che questi non si basano su valutazioni verificate, trasparenti, obiettive ...La Commissione vuole “prendere misure per evitare l’esposizione delle sue comunicazioni interne a reti mobili che usino Huawei e ZTE".