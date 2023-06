(Di venerdì 16 giugno 2023) Dopo lavittoria sull'erba, ha festeggiato il primo quarto di finale ATP e oggi lanel circuito maggiore. Al Libema Open, l'ATP 250 di 's - Hertogenbosch trasmesso in diretta su ...

Al Libema Open, l'ATP 250 di 's - Hertogenbosch trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, è ladi Rinky. Grazie a questo risultato l'australiano è virtualmente numero 114 ...Il tennista russo ha raggiunto in questi giorni l'undicesimacome numero uno al mondo. Il ... Al secondo turno (bye al primo) affronterà il tennista australiano Rinky: "Ogni ...Al Libema Open, l'ATP 250 di 's - Hertogenbosch trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, è ladi Rinky. Grazie a questo risultato l'australiano è virtualmente numero 114 ...

Hijikata, la settimana d'oro continua: prima semifinale ATP SuperTennis

Dopo la prima vittoria sull'erba, ha festeggiato il primo quarto di finale ATP e oggi la prima semifinale nel circuito maggiore. Al Libema Open, ...