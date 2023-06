Highlights Sinner-Ruusuvuori | Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ildeglie degli scambi salienti del match tra Janniked Emil, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di ‘s-. Sconfitta amara per il tennista azzurro, travolto con un severo 6-3 6-4 dal finlandese, capace di sconfiggere per la prima volta in carriera a livello Atp Jannik. Match a senso unico più di quanto dica il punteggio, controppo falloso ecostantemente in controllo, sia negli scambi che nel punteggio. SportFace.

Esordio sull'erba con vittoria per Jannik Sinner, che si libera in due set del kazako Alexander Bublik (47 del ranking) e vola ai quarti del torneo ATP 250 di s’-Hertogenbosch, in Olanda. L'azzurro, ...