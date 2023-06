Highlights Italia-Israele 88-68 | Europei 2023 basket femminile VIDEO

(Di venerdì 16 giugno 2023) Glidi, match valevole per la seconda giornata del girone B deglidi, in cui la Nazionale guidata dal ct Lino Lardo si è imposta sulla squadra avversaria mediante il netto punteggio di 68-88. Un successo molto importante che consente alle azzurre di restare in corsa per la qualificazione. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. SportFace.

Guarda gliVedi di pi La Coppa delle Regioni UEFA in breve Dove : 19:00 CET, sabato 17 ... L'ha già tre vittorie, ma due sono state del Veneto nel 1999 e nel 2013, l'altra del C. R. ...Gino Mader nel 2021 ha vinto la sesta tappa del Giro d', partita dalle Grotte di Frasassi (Ancona) e arrivata ad Ascoli Piceno (San Giacomo) per ...Spagna in finale, l'giocherà la finalina per il terzo posto con l'Olanda. IL VIDEO DEI GOL E DEGLISPAGNA (4 - 3 - 3) : Unai Simon 7; Navas 6, Le Normand 5.5, Laporte 6, Jordi Alba ...

Spagna-Italia 2-1, gol e highlights: la decidono Yeremi e Joselu Sky Sport

Secondo verdetto della Nations League 2023 di calcio: con i gol di Pino al 4' e Joselu all'89' la Spagna vince per 2-1 contro l'Italia e passa in finale, dove affronterà la Croazia. Vano il momentaneo ...La Spagna conquista la finale di Nations League battendo l'Italia 2-1 a Enschede e affronterà la Croazia per il titolo. Parte forte la squadra di De La Fuente che segna con Yeremi Pino in apertura. L' ...