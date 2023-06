Helena Prestes come Nikita? La teoria del web | “Vincerà L’Isola dei famosi”

(Di venerdì 16 giugno 2023) La modellafavorita adei? Ladel web riguardo la showgirl: ecco perché può accadereal GF Vip Stasera andrà in onda la semifinale deldei. Il reality condotto da Ilary Blasi presenta dunque il penultimo atto di questa edizione, caratterizzata da alti e bassi, ma anche da momenti particolarmente emozionanti. La finale del programma è ormai a un passo e sui social i vari telespettatori della trasmissione hanno iniziato a esprimersi su chi possa essere il vincitore finale del reality guidato dalla conduttrice romana. E lo scenario che si preannuncia non dovrebbe essere troppo diverso da quanto accaduto al GF Vip. Secondo unadel web infatti...

Preferito Isola 2023: ecco chi èfino alla penultima puntata dell'Isola dei Famosi continua ad essere protagonista nei sondaggi sul concorrente preferito. Sebbene sia stata spesso e ...Isola, Pamela Camassa e la lite con: 'Hai detto che la suora è morta' Tommaso Zorzi risponde ad Andrea Pinna: 'Non fu colpa mia, e comunque non siamo mai stati così amici' Volontaria ...Chi trae Gian Maria Sainato sarà il primo eliminato A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, Sms. Infine, ...

Pamela Camassa cede la sua collana da leader a Helena Prestes per riavere il telo per la pioggia. La modella però continua a essere esclusa e ha un momento di sconforto: “Questo gruppo va contro di me ...è scattata un’accesa discussione tra Helena Prestes e Cristina Scuccia. Le due naufraghe, un tempo amiche, non riescono più ad andare d’accordo e a lasciarsi alle spalle le tensioni. La modella ...