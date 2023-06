Helena Prestes attacca Cristina | Vladimir interviene e sbotta

(Di venerdì 16 giugno 2023)Scuccia,Luxuriacontro la modella in diretta L'articolo proviene da Novella 2000.

Al televoto ci sonoe Gian Maria Sainato: chi sarà il primo eliminato La prima finalista, Pamela Camassa , verrà invece messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare ...... la cantante Alessandra Drusian dei Jalisse, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero ; l'ex suora che ha vinto The Voice Of Italy Cristina Scuccia , l'influencer Gian Maria Sainato ; la modella...I litigi, ormai, sono all'ordine del giorno e uno degli ultimi riguarda Luca Vetrone ed: l' influencer pensa che la modella sia molto falsa perché davanti alle telecamere si mostra in ...

Nonostante manchino pochi giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, sembrerebbero esserci ancora diverse tensioni tra i naufraghi. In particolare in queste ore c’è stata un’accesa lite tra Helena Pres ...Partiamo dal televoto in corso durante la settimana a L’Isola dei Famosi, che ha visto scontrarsi Helena Prestes e Gianmaria Sainato. Inizialmente tra i due sembrava essere nata una bella amicizia, ma ...