Harry e Meghan Markle «divorziano» da Spotify | i motivi

: è divorzio. I duchi di Sussex rompono con Spotify, nonostante il contratto da 20 milioni di dollari. Dopo aver schiaffeggiato la royal family, il padre di lei, qualche amico di vecchia ...Gli ultimi tempi sono stati a dir poco turbolenti per, e non soltanto per la brutta vicenda dell'incidente causato dall'inseguimento da parte dei paparazzi . Di recente, infatti, si è ...Clamorosa battuta d'arresto per i duchi di Sussex. L'accordo multimilionario tra il gruppo mediatico del principee sua moglieMarkle e il colosso dello streaming Spotify sta per chiudersi; e il podcast Archetypes dell'ex attrice non vedrà una seconda stagione. Spotify e la società di produzione ...

L'accordo multimilionario tra i Sussex e il colosso dello streaming finisce qui: la seconda stagione del podcast Archetypes non ci sarà. Motivo I risultati sarebbero stati al di sotto delle aspettati ...Non è un buon momento per Meghan Markle e il Principe Harry. Si susseguono le voci di un divorzio imminente, lui rischia espulsione dagli USA per le rivelazioni di Spare e Spotify ha sospeso il podcas ...