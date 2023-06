Inviati del 16/06/23 11:22 - - Audio -: al'incubatore IIT per le di star - up innovative 00:00:00:00 20230616_video_11215472 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 16 giugno 2023... imprenditori e startupper potranno collaborare e condividere idee: questo, in estrema sintesi, il nuovo, l'incubatore dell'Istituto italiano di Tecnologia, inaugurato oggi a(la ...si estende sui circa 1500 mq del Cht diviso tra uffici modulari, sale riunioni e laboratori per lo sviluppo di soluzione innovative e dispone di un'area comune. I laboratori dei quali potranno ...

H4E: a Genova l'incubatore IIT per le di start up innovative - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Genvova, 16 giu. (askanews) - Inaugurato a Genova, presso il Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, il nuovo incubatore d'impresa H4E gestito dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e nato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...