(Di venerdì 16 giugno 2023) L'aria di festa a Manchester non si è ancora spenta: lunedì la parata per ilha portato più di centomila tifosi delnelle strade della città. Ma la realtà del mercato ha subito bussato ...

Eppure Bernardoha da tempo voglia di lasciare Manchester: nonostante la serenata di Jack Grealish sul tram che portava alla parata del triplete, questa potrebbe essere l'estate buona per l'...Un'impresa che rischia di dover tentare senza due dei suoi più acclamati protagonisti, Ilkaye Bernardo, entrambi in predicato di addio. Se Pep Guardiola non riuscirà a trattenerli in ......al Manchester City come contropartita nella trattativa per il portoghese Bernardo. Negativa la risposta del club inglese di Guardiola, che rischia di perdere il nazionale tedescoa ...

Gundogan, Silva e pure Walker: il City saluta tre eroi del triplete La Gazzetta dello Sport

Il difensore, cercato dal Bayern Monaco, si aggiunge all’elenco dei possibili partenti della squadra di Guardiola ...Il primo vero colpo di questo calciomercato estivo lo piazza il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, con una nota apparsa sul proprio sito, hanno ufficializzato Jude Bellingham, ...