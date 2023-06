Guerra tra hit dell’estate | è l’ora di Baby K e dei Boomdabash con Paola & Chiara

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 16 giugno 2023) Anche se il bel tempo tarda ad arrivare in questo 2023, l’estate è quasi alle porte e con sé ha portato anche tanta nuova musica. I protagonisti stanno uscendo allo scoperto in queste ultime settimane in attesa di scoprire quale sarà tra le hitpreferita dagli italiani, la colonna sonora di questa stagione. Dopo il successo in radio di Disco Paradise che vede l’incontro tra Fedez, Articolo 31 e Annalisa, il panorama musicale italiano è pronto ad accogliere grandi ritorni pronti ad affermarsi come hit. Tra le nuove uscite di questa settimana debutteranno in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali le nuove canzoni diK econ un inedito featuring con. Arrivano le nuove hit ...