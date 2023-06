Grosso guaio a Ita Airways | il tribunale reintegra 77 dipendenti di Alitalia Cosa succederà con Giorgetti e Lufthansa

(Di venerdì 16 giugno 2023) 77ex, lasciati in cassa integrazione a zero ore nel passaggio da una bandiera all’altra, sono statiti nel posto di lavoro in Itavedendosi riconosciuto anche il diritto a un anno e mezzo di arretrati. È quanto ha deciso una sentenza del giudice del Lavoro di Roma Claudio Cottatellucci ieri, 15 giugno, che ha svelato il contratto con il quale è nata Ita, tenuto segreto finora. Il magistrato ha riconosciuto che altro non era che una cessione di ramo d’azienda. Tutto questo avrà diverse conseguenze sia per quanto riguarda la compagnia, che dal punto di vista politico. I ministri dell’Economia, Daniele Franco con il governo Draghi e Giancarlocon il governo Meloni, hanno infatti sempre negato che la compagnia nascesse dalla cessione di un ramo d’azienda. ...

Napoli ,a Castel Volturno: Victor Osimhen dirà ad Aurelio De Laurentiis che non rinnoverà un contratto che scade tra due anni. Il procuratore dell'attaccante nigeriano, Roberto Calenda , ha ...Anzi, potrebbe essere vista solo come spazzatura o, peggio, come un. Eppure qualcosa di ... Unalveare da 20 mila esemplari, ad esempio, è in grado di visitare circa 20 milioni di fiori al ...

