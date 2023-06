Grecia | un ragazzo ha ritrovato il fratello che pensava morto a causa del naufragio

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Sei vivo”. Fadi ha stretto tra le mani il volto del, Mohammad, cercando di fargli forza oltre le sbarre della recinzione che li separa. L’incontro, come riferisce l’agenzia Ansa, è avvenuto sul molo di Kalamata, dove i superstiti delavvenuto al largo dellahanno passato la seconda notte. Di fronte al gruppo di giornalisti che si sono radunati davanti a lui, Fadi, fuggito dalla Siria, ha raccontato di essere arrivato a Kalamata dall’Olanda, dove ha ottenuto l’asilo, per cercare ildi 18 anni, di cui aveva perso le tracce dopo ildel peschereccio a sud di Pylos. Poco dopo essere scoppiato in lacrime, alla vista del, Mohammed è stato indirizzato assieme agli altri superstiti sui pullman diretti al centro di accoglienza di Malakasa, ...

Cronaca dal mondo Roma - 16/06/2023 10:46 - Passano le ore e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati mestamente sul molo di Kalamata mercoledì. Ma il naufragio a ...Il naufragio di migranti al largo delle coste della Grecia, a Pylos, potrebbe essere uno dei più mortali di sempre nella storia delle migrazioni nel Mediterraneo ...