Grecia | il naufragio dei migranti fra i più gravi di sempre | “Forse 600 morti | strage di bambini”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre mezza Italia restava incollata agli schermi per seguire i funerali di Silvio Berlusconi, nelle stesse ore davanti alle coste della, in acque internazionali, avveniva undiche è tra i piùdinel Mediterraneo. Passano i giorni e il mare non restituisce altri corpi dopo i primi 78 riportati sul molo di Kalamata, nel Peloponneso. I naufraghi sopravvissuti sono 104 ma il disastro di Pylos, nel sud del Peloponneso, è ormai destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie dinel Mediterraneo. Con un bilancio che rischia di registrare “fino a 600“. Molti dei quali non saranno mai recuperati dal fondo del mare. Un, quello della, peggiore, in ...

Laera stata accusata solo poco tempo fa di aver respinto dei migranti, abbandonandoli in mare a bordo di un gommone, in assoluta violazione del diritto europeo e di quello internazionale. Lo ...Sudan, centinaia di bambini salvati dall'orfanotrofio della capitale LA TESTIMONIANZA Fotogallery -, 'nella stiva almeno 100 bambini' Durante il trasferimento dei superstiti daldal porto di Kalamata verso il centro di accoglienza di Malakasa, a nord di Atene, un uomo siriano accorso inper ...

Naufragio migranti Grecia, 19 sos disperati e il colpo di grazia della guardia costiera: lanciare bottiglie... Il Riformista

Il naufragio del peschereccio all’isola di Pylos costato la ... raggiungere l’Italia , Paese da cui contavano poi di passare in altri Stati europei (in Grecia questa opportunità sarebbe stata ...Lo abbiamo raccontato qui: "Naufragio Grecia, non basta il cordoglio per le vittime: servono corridoi umanitari". «Secondo le dichiarazioni delle persone che si trovavano a bordo, il numero dei ...