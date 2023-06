Grecia | 600 morti nel naufragio | il più grande disastro migratorio I superstiti Nella stiva c' erano circa 100 bambini

...in pericolo ma non hanno mai detto nulla che riguardo a un rifiuto di farsi soccorrere dalla. potrebbero aver perso la vitapersone, anche di più, 750 per le ong. Oggi si riunirà ancora il ......ma non hanno mai detto nulla che hanno a che fare con un rifiuto di farsi soccorrere dalla. "... potrebbero aver perso la vitapersone, anche di più, 750 per le ong. Oggi si riunirà ancora il ...Lagarde: Noi non pensiamo a una pausa') al naugragio dei migranti ('Indispersi. Cento bambini'), passando per la moda ('Pitti uomo. I compratori esteri crescono del 20%'). IL FOGLIO '...

Strage di bambini nel naufragio in Grecia, '600 morti' - Mondo Agenzia ANSA

"E' possibile ci siano fino a 600 morti", spiega Manolis Makaris, il medico responsabile dell'ospedale di Kalamata che ha raccolto i primi racconti dei sopravvissuti, tenuti lontani da telecamere e ...Il disastro navale a Pylos, una località nel sud del Peloponneso, rappresenta una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo. Il bilancio delle vittime rischia di raggiungere le 600 persone, ...