GP Germania | Libere 2 MotoGP | Bezzecchi è il migliore

Marco Bezzecchi ha strappato il miglior tempo nelle secondedella classe MotoGP in. Con 1'20"271 il pilota del team Ducati VR46 ha preceduto di 40 millesimi Jorge Martin (Ducati Pramac) e di 81 l'Aprilia di Aleix Espargaro. Nei primi 10 - ...Il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi , ha fatto segnare il miglior crono in 1.20.271 nella seconda sessione di provedi MotoGP del Gran Premio di2023 . Alle sue spalle si piazzano la Ducati Pramac di Jorge Martin e l'Aprilia di Aleix Espargaro , mentre il campione del mondo in carica Francesco ...Il solito scoppiettante turno di prove2 è andato in scena anche oggi al Sachsenring per il Gran Premio di, con il meteo che ha concesso una tregua e ha lasciato l'asfalto asciutto per tutta l'ora di attività in pista. I ...

Marco Bezzecchi ha firmato il venerdì di libere della MotoGP in Germania. La pioggia caduta dopo le prime prove non ha lasciato tracce sulla pista del Sachsenring e così i piloti della classe regina ...Giornata nera per Marc Marquez al Sachsenring: nelle prove libere della MotoGP del GP di Germania lo spagnolo prima perde la testa facendo un ...