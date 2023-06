GP Canada | FP1 | sessione cancellata per problemi alle telecamere

(Di venerdì 16 giugno 2023) Di fatto, niente FP1 . E' cominciato con unail fine settimana del GP del, dove le scuderie non hanno praticamente potuto girare per via di un problema al sistema di ...

Di fatto, niente. E' cominciato con una sessione cancellata il fine settimana del GP del, dove le scuderie non hanno praticamente potuto girare per via di un problema al sistema di telecamere interne. Per ...19:21 Live GP: live timingCari fan di Autosprint , ben trovati per seguire ledel GP delche racconteremo in diretta, minuto per minuto. Qui il live timing libere - 1 Luogo: Circuito di Montreal 19:38 Bandiera rossa Ma c'è già il primo problema. Ocon si è trovato ...DIRETTAGPA PARTIRE DALLE 19:30 Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio ...

LIVE F1, GP Canada 2023 in DIRETTA: prove libere in serata, programma e orari OA Sport

Un guasto al circuito delle telecamere di Montreal dopo lo stop dell'Alpine blocca lo svolgimento della prima sessione. Si torna in pista alle 22:30 ...Termina in modo incompleto la FP1 del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2023 di F1. La prima sessione è infatti stata condizionata da due bandiere rosse, di cui la seconda scaturi ...