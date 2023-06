Gosens entra ma non basta alla Germania | sconfitta in Polonia

Leggi su inter-news

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lasarà nazione ospitante ai prossimi Europei, per questo non partecipa alle qualificazioni essendo già automaticamente qualificata. Ha comunque giocato in amichevole:parte dpanchina, poima nonperché perde 1-0 contro la– Robinparte dpanchina nella partita amichevole di Varsavia. Con lui in panchina al 31’ lava in vantaggio, con Jakub Kiwior (passato dallo Spezia all’Arsenal a gennaio) che mette in rete. All’intervalloin campo, al posto di Jonas Hofmann, ed è subito pericoloso perché tempo un minuto e impegna Wojciech Szczesny con una conclusione potente. L’azione si chiude con una traversa di ...