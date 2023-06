Google Maps e YouTube Music migliorano sul Web

Venezia è una delle quattro città a livello globale dove, a partire da questo mese, arriva la nuova Visualizzazione Immersiva, la funzione diottimizzata dall'intelligenza artificiale, che attraverso l'unione di miliardi di immagini di Street View e immagini aeree permette di creare una visione realistica e multidimensionale ...Città immersive con, l'utilissimo servizio di mappe e navigazione, sta studiando nuove mosse per avvicinarsi sempre più alle esigenze degli utenti. Con la novità giunta nelle ultime ore non si potrà ...lancia la Visione Immersiva nell'appper Android e iOS in due città italiane: Firenze e Venezia, oltre ad alcuni monumenti di Milano, Roma e Pisa. È la prima volta cherende disponibile questa tecnologia in Italia: in ...

Google Maps e la sua Visualizzazione Immersiva con AI arriva in Italia. Come funziona Hardware Upgrade

Dopo sette anni di beta e un anno di attività, Google Domains chiude: asset e clienti passano sotto il controllo di Squarespace.In vista dell’estate, Google ha anunciato alcuni importanti aggiornamenti di Maps che aiuteranno tutti a pianificare i propri viaggi e a ad esplorare posti ...