“Golfando insieme oltre ogni limite” | il progetto terapeutico-sportivo dedicato alla terza età

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 16 giugno 2023) Superare tutte le barriere, a qualsiasi età. Questo è il principale obiettivo di “”, un’iniziativasportiva promossa da Villa Silvana e Villa Carla – Residenze Sanitarie Assistenziali geriatriche del Gruppo Korian presenti ad Aprilia (Latina) – che si è concretizzata in una serie di appuntamenti rivolti agli ospiti delle RSA in partnership con Edoardo Biagi, atleta della Nazionale Italiana Paralimpica di Golf. Ilè pensato per migliorare il benessere psicofisico degli anziani, attraverso uno sport come il golf che ha la capacità di far muovere gli anziani al punto giusto – senza sovraccaricare i muscoli e i legamenti –, di farli concentrare su obiettivi specifici e di ridurre lo stress,che ...