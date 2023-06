Golf | Us Open 2023 | Fowler e Schauffele in testa dopo il primo giro | 83° Molinari

(Di venerdì 16 giugno 2023) Rickieè inalla classifica assieme a Xanderal termine deldello Usdi. Ilista di casa, californiano doc, sul green di Los Angeles fa segnare un punteggio di -8 con 62 colpi. Questo duo precede Dustin Johnson e Wyndham Clark, che hanno chiuso a -6 con 64 colpi. Quinta posizione per un ottimo Rory McIlroy a -5 con Brian Harman. Subito, uno dei favoriti della vigilia, Scottie Scheffler a -3 in un gruppo abbastanza nutrito che vede la presenza anche di Bryson DeChambeau. Per ora incolore la prova del numero uno del ranking mondiale Jon Rahm, solo 26° a -1. Non un grandeper Francesco, unico ...

Grande spazio poi per l'atletica e alla seconda giornata dell'Usdi. Di seguito, il palinsesto completo dello sport in tv della giornata di venerdì 16 giugno.Championship della Stagione 3. Oltre a poter utilizzare il nuovo campo in tutte le modalita di gioco, durante il torneo diverranno lanciate nuove sfide che riprodurranno i momenti iconici ...La programmazione live dello USsu Sky e NOW Giovedì 15 giugno ore 15.45: "Studio", Sky Sport 24 e NOW dalle 16.15 alle 2: prima giornata, Sky Sporte NOW (fino alle 20.45 anche Sky ...

US Open al via su Sky. Per la prima a Los Angeles, c'è anche Francesco Molinari Sky Sport

A Los Angeles, il primo giro dello US Open regala un grande e inatteso ritorno ai vertici, quello di Rickie Fowler. Il californiano, che da quattro anni non vince un torneo sul PGA Tour ed è sempre st ...A Los Angeles, il primo giro dello US Open regala un grande e inatteso ritorno ai vertici, quello di Rickie Fowler. Il californiano, che da quattro anni non vince un torneo sul PGA Tour ed è sempre st ...