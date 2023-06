Golden Goose | Autry | Superga o Converse Tra must-have di stagione e classici intramontabili | sarà un' estate nel segno delle sneakers | comode e cool

Leggi su iodonna

(Di venerdì 16 giugno 2023) In un ipotetico capsule wardrobe dedicato allacalda non possono mancare capi come camicie in lino, borse di paglia, abiti freschi. Ledonna in tela2023 completano il quadro. L’animo più sportivo e tecnicoscarpe da ginnastica lascia spazio ad un latoe inaspettatamente raffinato, in particolare nella declinazione in cotone. Leggere, pratiche e versatili, le scarpe da ginnastica in tela si candidano a calzature passe-partoutgiornate (eserate) più afose. Tra grandie novità irrinunciabili. 20di tela per ...